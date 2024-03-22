Робиньо доставлен в бразильскую тюрьму, где будет отбывать 9-летний тюремный срок

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо в пятницу утром был доставлен в тюрьму Тремембе, где будет отбывать наказание в виде девяти лет лишения свободы за групповое изнасилование, сообщает CNN Brasil.

Отмечается, что бывший футболист десять дней будет находиться в одиночной камере, после чего его переведут в камеру, где содержатся еще четыре-пять человек. Питание в колонии будет трехразовым, также условия нахождения Робиньо в тюрьме предполагают солнечные ванны.

Робиньо осужден за участие в групповом изнасиловании, которое предположительно произошло в Милане в 2013 году. Экс-нападающий «Реала» не в первый раз обвинялся в подобном преступлении. В 2009 году, когда бразилец выступал за «Манчестер Сити», его также задержали по подозрению в изнасиловании. Позднее Робиньо был оправдан и вышел на свободу.