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Бразилия

16 августа, 23:10

Родриго — о незабитом пенальти на ЧМ: «Это был самый болезненный момент в моей карьере»

Алина Савинова
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Бразильский нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго назвал незабитый пенальти на чемпионате мира-2022 самым грустным моментом в своей карьере.

«Выиграть чемпионат мира было мечтой каждого. Я знаю, что мне предстоит сыграть еще на многих чемпионатах мира, но это была наша мечта. Это был, безусловно, самый болезненный момент в моей карьере. Я всегда буду идти вперед, с какими трудностями бы не сталкивался. Это нормально. У каждого великого игрока бывают неудачи в карьере, но, как сказал Адетокумбо, я воспринимаю это не как неудачу, а как шаг вперед. Каждый должен пройти через такой процесс», — заявил Родриго.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии уступила национальной команде Хорватии (0:0, по пенальти — 2:4).

22-летний Родриго провел 14 матчей в составе сборной своей страны и отметился 2 голами.

Источник: https://ge.globo.com/abre-aspas/noticia/2023/08/15/dos-bastidores-de-ancelotti-a-luta-antirracista-rodrygo-abre-aspas-nao-gosto-de-parecer-jogador.ghtml
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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