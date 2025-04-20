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Сегодня, 14:20

Романо: В Бразилии хотят, чтобы Анчелотти возглавил сборную до начала клубного ЧМ

Сергей Ярошенко
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Федерация футбола Бразилии пытается ускорить переговоры с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, представители федерации хотят, чтобы итальянец возглавил сборную Бразилию до начала клубного чемпионата мира. Также отмечается, что для ускорения процесса они пробудут в Мадриде как минимум до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть отправлен в отставку в случае потери командой очков в матче 32-го тура ла лиги с «Атлетиком».

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Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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