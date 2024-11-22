Роналдо хочет стать президентом Бразильской конфедерации футбола

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что бразильскому футболу нужны большие перемены.

«Годами я говорил о своей идее стать президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF). Мое желание не изменилось. Мы ждем подходящего момента, я предельно готов. Бразильский футбол нуждается в больших переменах. Сейчас я не кандидат, потому что никаких выборов не предвидится. Это просто мое желание», — приводит слова Роналдо журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

48-летний Роналдо является президентом испанского клуба «Реал Вальядолид». С 1994 по 2011 год он выступал за сборную Бразилии. В 1997 и 2022 годах он получал «Золотой мяч».