Роналдо хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной Бразилии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поддерживает кандидату Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера национальной команды страны.

Ранее появилась информация, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в том, чтобы сборную возглавил иностранный специалист. В списке три кандидатуры: Гвардиола, Карло Анчелотти и Жорже Жезуш.

«Я бы нацелился на Гвардиолу, Жезуша и Феррейру — именно в таком порядке. Если ни один из этих вариантов не сработает, у меня есть план привлечь Ренато Гаушо», — сказал Роналдо в эфире бразильского телеканала Band TV.

Ранее CBF объявила об увольнении Доривала Жуниора, который возглавлял национальную команду Бразилии с января 2024 года.