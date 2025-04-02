Роналдо хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной Бразилии

2 апреля, 17:20
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поддерживает кандидату Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера национальной команды страны.
Ранее появилась информация, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в том, чтобы сборную возглавил иностранный специалист. В списке три кандидатуры: Гвардиола, Карло Анчелотти и Жорже Жезуш.
«Я бы нацелился на Гвардиолу, Жезуша и Феррейру — именно в таком порядке. Если ни один из этих вариантов не сработает, у меня есть план привлечь Ренато Гаушо», — сказал Роналдо в эфире бразильского телеканала Band TV.
Ранее CBF объявила об увольнении Доривала Жуниора, который возглавлял национальную команду Бразилии с января 2024 года.