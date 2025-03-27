Роналдо: «Анчелотти пришел бы в сборную Бразилии, но он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал информацию об интересе бразильской конфедерации футбола к главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

«Это не было фантазией, потому что я помогал в этом процессе, поговорив с Карло, но его не отпустили... «Реал» уволил бы его, и Анчелотти пришел бы в сборную Бразилии, но он выиграл Лигу чемпионов и остался еще на год в Мадриде», — приводит Goal слова Роналдо.

После поражения от Аргентины (1:4) в отборочном турнире чемпионата мира-2026 появилась информация, что бразильская конфедерация футбола может вернуться к кандидатуре Анчелотти в случае увольнения Доривала Жуниора.