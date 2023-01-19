Роналдо поможет убеждать Анчелотти возглавить сборную Бразилии

Представители Бразильской конфедерации футбола (CBF) планируют в ближайшие недели провести личную встречу с тренером «Реала» Карло Анчелотти, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, заявление тренера о том, что он планирует отработать контракт, который рассчитан до лета 2024 года, вызвало пессимизм у представителей CBF, несмотря на это президент организации Эдналдо Родригес уже запланировал встречу в Испании.

Через посредников бразильцам дали понять, что по крайней мере Карло готов выслушать предложение о работе со сборной Бразилии. Отмечается, что помочь убедить Анчелотти может Роналдо, у которого близкие отношения с тренером.

После вылета на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 из сборной Бразилии ушел Тите.