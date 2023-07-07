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Бразилия

Сегодня, 07:23

Роналдо раскритиковал уровень тренеров в Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о качестве тренеров в Бразилии.

«В лиге всего 10 иностранных тренеров. Они лучше подготовлены, чем бразильцы. Я знаю, что меня раскритикуют, потому что я «не патриотичен» и предпочитаю иностранцев. Хотя это не так. Мы должны нанимать лучших», — цитирует Relevo Роналдо.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии в 2024 году, что не понравилось президенту страны. Впервые с 1965 года и второй раз в истории бразильскую команду будет тренировать иностранец.

Роналдо
Футбол
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