Роналдо стал кандидатом на пост нового президента Федерации футбола Бразилии

Сегодня, 02:40
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола страны (CBF).
«У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне. Чаще всего на улице меня останавливают люди и просят возобновить карьеру, потому что ситуация в сборной сейчас не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Роналдо Globo.
Выборы нового президента CBF пройдут не позднее марта 2026 года.
Роналдо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999) и двукратным обладателем «Золотого мяча».