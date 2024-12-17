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Сегодня, 02:40

Роналдо стал кандидатом на пост нового президента Федерации футбола Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
Роналдо.
Фото AFP
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола страны (CBF).

«У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне. Чаще всего на улице меня останавливают люди и просят возобновить карьеру, потому что ситуация в сборной сейчас не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Роналдо Globo.

Выборы нового президента CBF пройдут не позднее марта 2026 года.

Роналдо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999) и двукратным обладателем «Золотого мяча».

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Роналдо
Сборная Бразилии по футболу
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