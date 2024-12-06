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Бразилия

Сегодня, 11:59

Роналдо уверен, что Виллиан станет большой звездой в футболе

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает 17-летнего форварда «Палмейраса» Эстевана Виллиана очень перспективным игроком.

«Он молодой и очень талантливый игрок. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет», — приводит слова Роналдо журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Экс-футболист полагает, что Виллиан выступит за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси».

Нападающий начал футбольную карьеру в академии «Крузейро» в 2017 году, а в 2021-м перешел в академию «Палмейраса». За основную команду клуба из Сан-Паулу он дебютировал в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне Виллиан провел 49 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 12 результативных передач.

В июне «Челси» объявил о соглашении по переходу игрока, который должен состояться летом 2025 года.

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Роналдо
ФК Палмейрас
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