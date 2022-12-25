Ряд игроков сборной Бразилии поддержит кандидатуру Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной команды, сообщает L'Equipe.

По данным источника, среди них бывшие и действующие игроки «Реала» — Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Каземиро. Сообщается, что вариант с приглашением Зидана поддерживает и экс-форвард «селесао» Роналдо.

Француз может стать первым иностранным тренером сборной Бразилии со времен аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году.

50-летний специалист находится без работы, после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Дидье Дешама и стать главным тренером сборной Франции.