Салихова — о дебюте Айртона за сборную Бразилии: «Всегда радуюсь за тех, кто подвергался критике в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о дебютном матче экс-защитника красно-белых Айртона Лукаса за сборную Бразилии против национальной команды Гвинеи в рамках товарищеской встречи (4:1).

25-летний футболист провел на поле все 90 минут.

«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критики во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе. Он поступил очень лояльно по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Весной прошлого года футболист ушел в аренду во «Фламенко», а позже бразильский клуб выкупил бразильского защитника у московской команды.