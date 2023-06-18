Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 15:26

Салихова — о дебюте Айртона за сборную Бразилии: «Всегда радуюсь за тех, кто подвергался критике в «Спартаке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о дебютном матче экс-защитника красно-белых Айртона Лукаса за сборную Бразилии против национальной команды Гвинеи в рамках товарищеской встречи (4:1).

25-летний футболист провел на поле все 90 минут.

«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критики во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе. Он поступил очень лояльно по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Весной прошлого года футболист ушел в аренду во «Фламенко», а позже бразильский клуб выкупил бразильского защитника у московской команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-airtona-nazyvali-begunkom-a-on-sygral-za-sbornuyu-brazilii-vsegda-raduyus-za-tekh-kto-podvergalsya-kritike-v-spartake-259707/
Айртон Лукас
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
6
Обсудить
Читайте также
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер сборной Бразилии Сколари возглавил «Атлетико Минейро»