«Сантос» без Неймара обыграл «Коринтианс»

«Сантос» выиграл у «Коринтианса» в матче 28-го тура чемпионата Бразилии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро» в Сантосе.

В первом тайме у хозяев забили Зе Рафаэль и Альваро Барреаль. Во второй половине команды обменялись голами — на мяч Бенхамина Рольхейсера гости ответили точным ударом Раниэле.

Нападающий Неймар пропустил матч из-за травмы бедра. 33-летний бразилец последний раз на поле выходил 14 сентября в матче с «Атлетику Минейру» (1:1).

«Сантос» набрал 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Коринтианс» идет на 12-й строчке — 33 очка.

Чемпионат Бразилии. 28-й тур.

16 октября, 03:30. Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) (Сантос)

В других матчах «Ботафого» крупно проиграл «Фламенго» (0:3), «Мирассол» победил «Интернасионал» (3:1), «Спорт Ресифи» и «Сеара» сыграли вничью (1:1), «Форталеза» проиграла «Васко да Гаме (0:2), а «Атлетику Минейру» не смог обыграть «Крузейро» (1:1).

16 октября, 01:30. Estadio Olimpico Nilton Santos (Рио-де-Жанейро)

16 октября, 02:00. Jose Maria de Campos Maia (Мирассол)

16 октября, 02:00. Estadio Ilha do Retiro (Ресифи)

16 октября, 03:30. Castelao (Форталеза)