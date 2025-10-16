«Сантос» без Неймара обыграл «Коринтианс»

16 октября, 05:28
«Сантос» выиграл у «Коринтианса» в матче 28-го тура чемпионата Бразилии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро» в Сантосе.
В первом тайме у хозяев забили Зе Рафаэль и Альваро Барреаль. Во второй половине команды обменялись голами — на мяч Бенхамина Рольхейсера гости ответили точным ударом Раниэле.
Нападающий Неймар пропустил матч из-за травмы бедра. 33-летний бразилец последний раз на поле выходил 14 сентября в матче с «Атлетику Минейру» (1:1).
«Сантос» набрал 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Коринтианс» идет на 12-й строчке — 33 очка.
В других матчах «Ботафого» крупно проиграл «Фламенго» (0:3), «Мирассол» победил «Интернасионал» (3:1), «Спорт Ресифи» и «Сеара» сыграли вничью (1:1), «Форталеза» проиграла «Васко да Гаме (0:2), а «Атлетику Минейру» не смог обыграть «Крузейро» (1:1).
Уже месяц в любимом лазарете, но хоть не мешает Сантосу набирать очки
