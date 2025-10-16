Видео
16 октября, 05:28

«Сантос» без Неймара обыграл «Коринтианс»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сантос» выиграл у «Коринтианса» в матче 28-го тура чемпионата Бразилии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро» в Сантосе.

В первом тайме у хозяев забили Зе Рафаэль и Альваро Барреаль. Во второй половине команды обменялись голами — на мяч Бенхамина Рольхейсера гости ответили точным ударом Раниэле.

Нападающий Неймар пропустил матч из-за травмы бедра. 33-летний бразилец последний раз на поле выходил 14 сентября в матче с «Атлетику Минейру» (1:1).

«Сантос» набрал 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Коринтианс» идет на 12-й строчке — 33 очка.

Чемпионат Бразилии. 28-й тур.
16 октября, 03:30. Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) (Сантос)
Сантос
3:1
Коринтианс

В других матчах «Ботафого» крупно проиграл «Фламенго» (0:3), «Мирассол» победил «Интернасионал» (3:1), «Спорт Ресифи» и «Сеара» сыграли вничью (1:1), «Форталеза» проиграла «Васко да Гаме (0:2), а «Атлетику Минейру» не смог обыграть «Крузейро» (1:1).

Чемпионат Бразилии. 28-й тур.
16 октября, 01:30. Estadio Olimpico Nilton Santos (Рио-де-Жанейро)
Ботафого
0:3
Фламенго
Чемпионат Бразилии. 28-й тур.
16 октября, 02:00. Jose Maria de Campos Maia (Мирассол)
Мирассол
3:1
Интернасионал
Чемпионат Бразилии. 28-й тур.
16 октября, 02:00. Estadio Ilha do Retiro (Ресифи)
Спорт
1:1
Сеара
Чемпионат Бразилии. 28-й тур.
16 октября, 03:30. Castelao (Форталеза)
Форталеза
0:2
Васку да Гама
Чемпионат Бразилии. 28-й тур.
16 октября, 03:30. Mineirao (Белу-Оризонти)
Атлетику Минейру
1:1
Крузейро
2

    16.10.2025

  • Adminni

    Уже месяц в любимом лазарете, но хоть не мешает Сантосу набирать очки

    16.10.2025

