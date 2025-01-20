«Сантос» намерен арендовать Неймара до лета

Форвард «Аль-Хихяля» Немар может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Сантос» отправил предложение об аренде 32-летнего бразильца до лета 2025 года.

Неймар провел два матча в текущем сезоне, сыграв в общей сложности 42 минуты. С ноября он восстанавливается после повреждения бедра, а до этого пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года. Ранее форвард также выступал за «Барселону» и «Сантос».