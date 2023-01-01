Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 16:42

«Сантос» не будет выводить из обращения 10-й номер, под которым играл Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
Пеле.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Сантос» не будет выводить из обращения 10-й номер после смерти легендарного нападающего команды Пеле, сообщает UOL Esporte.

В руководстве клуба отметили, что сам Пеле в свое время просил оставить свой игровой номер доступным для других футболистов.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки.

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью легендарного футболиста.

Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
ФК Сантос
0
Читайте также
Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире с 200 миллионами евро в год
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Луис Суарес стал игроком бразильского «Гремио»