«Сантос» не будет выводить из обращения 10-й номер, под которым играл Пеле

«Сантос» не будет выводить из обращения 10-й номер после смерти легендарного нападающего команды Пеле, сообщает UOL Esporte.

В руководстве клуба отметили, что сам Пеле в свое время просил оставить свой игровой номер доступным для других футболистов.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки.

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью легендарного футболиста.

Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.