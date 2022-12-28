«Сантос» обновил логотип в честь Пеле

«Сантос» сообщил, что в ближайшее время изменит клубный логотип. На эмблему будет добавлена корона в честь легендарного бразильского форварда Пеле.

82-летний бразилец с начала декабря находится в больнице. Его состояние в последние дни ухудшилось, так как рак прогрессирует. Ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

T? rolando o media day dos #MeninosDaVila pra #Copinha e tem uma novidade no escudo do Peix?o! ????? pic.twitter.com/bKJzZXAaga — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2022

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.