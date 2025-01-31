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Сегодня, 19:40

«Сантос» объявил о трансфере Неймара

Сергей Ярошенко
Фото Скриншот из видео
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«Сантос» объявил о трансфере нападающего Неймара.

Пресс-служба бразильского клуба опубликовала видео с нарезками игры футболиста в составе команды, а сам Неймар на фоне рассказывает о сильной значимости клуба в его жизни.

«Принц вернулся», — сказал бразилец в конце видео.

Судя по ролику, нападающий будет выступать в «Сантосе» под десятым номером.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с 32-летним бразильцем. Неймар является воспитанником «Сантоса» и выступал за основную команду с 2009 по 2013 год. На его счету 225 матчей за клуб, 136 голов и 64 результативные передачи.

Неймар Сантос
ФК Сантос
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