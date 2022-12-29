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Бразилия

29 декабря, 22:39

«Сантос» объявил семидневный траур в связи со смертью Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Бразильский футбольный клуб «Сантос» объявил семидневный траур в связи со смертью легендарного нападающего Пеле.

«С великой скорбью клуб объявляет семидневный официальный траур. Флаг клуба был спущен. Наши соболезнования его жене, детям и внукам, а также всем тем, кто, как и мы, подданные «Короля».

«Сантос» глубоко сожалеет о смерти лучшего футболиста всех времен, нашего величайшего кумира, который сделал футболку с номером 10 вечной и превратил ее в произведение искусства. Любая дань уважения мала по сравнению с величием Эдсона Арантиса ду Насименту, нашего вечного короля Пеле», — сказано в сообщении клуба.

Последнее время бывший футболист сборной Бразилии находился в больнице после ухудшения здоровья. Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах).

В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.

Пеле
ФК Сантос
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