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Сегодня, 09:35

«Сантос» сделал заявление по новой травме Неймара

Алина Савинова
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«Сантос» прокомментировал ситуацию с нападающим Неймаром, который получил травму в матче 4-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро» (2:0).

Игра команд прошла 17 апреля. 33-летний бразилец был заменен на 34-й минуте из-за повреждения. Он покинул поле в слезах.

«Игрок прошел обследование, в результате которого у него была обнаружена новая травма, на этот раз в полумембранозной мышце. Неймар уже начал лечение. Если говорить о предыдущем повреждении, то рецидива не произошло. Параллельно спортсмен будет работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых травм. При необходимости будут предприняты новые подходы к реабилитации для достижения оптимальных сроков для возвращения на поле», — говорится в заявлении клуба.

Неймар вернулся в «Сантос» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за «Аль-Хиляль». Всего в сезоне-2024/25 33-летний форвард сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

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Неймар Сантос
Футбол
ФК Сантос
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