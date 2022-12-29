В соцсетях Пеле появилось сообщение после его смерти

Семья легендарного футболиста Пеле опубликовала в социальных сетях спортсмена прощальный пост.

29 декабря трехкратный чемпион мира ушел из жизни, ему было 82 года.

«Вдохновение и любовь были на пути Короля Пеле, который сегодня скоропостижно скончался. На своем пути он очаровал мир своей гениальностью, остановил войну, проводил социальную работу по всему миру и распространял то, что он больше всего считал лекарством от всех наших проблем: любовь.

Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и любовь, навсегда», — написано в публикации.

В последние годы жизни Пеле испытывал проблемы со здоровьем — он прошел курс химиотерапии из-за рака в январе 2022 года. В декабре его поместили в больницу и оказывали паллиативную помощь, поскольку лечение уже не помогало.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».