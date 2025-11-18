Видео
Сегодня, 11:52

Семья Неймара купила права на бренд Пеле за 18 миллионов долларов

Анастасия Пилипенко

Компания отца нападающего «Сантоса» Неймара NR Sports купила права на бренд бразильского футболиста Пеле за 18 миллионов долларов, сообщает UOL.

По информации издания, NR Sports получила права на изображения Пеле, архивные материалы и коммерческие права. Официальное объявление о сделке ожидается 19 ноября.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Большую часть карьеры он провел за «Сантос», а в 1975-1977 годах играл за «Нью-Йорк Космос». Экс-футболист ушел из жизни в 2022 году в возрасте 82 лет.

33-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». В этом сезоне за клуб он провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

3

  • marchela13

    Совершенно ВЕРНО.ПЕЛЕ это ПЕЛЕ и номер 1 ,,10"" на все ВРЕМЕНА. Остальные 2,3 и т.д.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    мир сошел с ума, Неймар кто ты, а кто Пеле? я понимаю, что Неймар очень хороший футболист, но это все, а Пеле это национальное достояние Бразилии и огромный параграф всей истории мирового футбола. думаю правительство Бразилии должно одернуть выскачку-предателя и вернуть Бразилии часть истории страны( бренд Пеле не может принадлежать никому кроме Бразилии и ФИФА)

    18.11.2025

  • Slim Tallers

    Вначале 90-х продавалось редкостное дерьмо под видом кофе Пеле. За 18 миллионов бренд не купишь,а вот дерьмо можно.

    18.11.2025

