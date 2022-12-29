Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения

Семья бывшего нападающего «Сантоса» Пеле обратится в клуб с просьбой вывести 10-й номер из обращения.

Как сообщает Globo Esporte, близкие легендарного футболиста, считают, что никто больше не должен носить в команде футболку с номером 10. В ближайшее время будет направлен официальный запрос о выводе номера из обращения.

Сейчас под 10-м номером за «Сантос» выступает венесуэльский хавбек Еферсон Сотельдо.

Пеле выступал за команду 1956 по 1974 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом Бразилии, пять раз выигрывал Кубок страны, дважды Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

29 декабря трехкратный чемпион мира в состав сборой Бразилии скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественные отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.