Состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле ухудшилось, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу клиники имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

При этом Пеле не требуется перевод в реанимацию, он будет находиться в стандартной палате под наблюдением врачей и будет оставаться в клинике как минимум до конца нынешнего года.

«Мы с врачами решили, что, в силу разных причин, будет лучше, чтобы отец оставался в больнице», — заявила дочь Пеле, Кели Насименту.

Пеле был госпитализирован 29 ноября из-за ухудшения состояния здоровья. Позднее появилась информация о том, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат, однако 12 декабря стало известно, что состояние легендарного футболиста улучшилось.