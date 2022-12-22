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Бразилия

Сегодня, 11:59

Состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции

Иван Торопцев
Корреспондент
Пеле.
Фото Global Look Press
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Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле ухудшилось, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу клиники имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

При этом Пеле не требуется перевод в реанимацию, он будет находиться в стандартной палате под наблюдением врачей и будет оставаться в клинике как минимум до конца нынешнего года.

«Мы с врачами решили, что, в силу разных причин, будет лучше, чтобы отец оставался в больнице», — заявила дочь Пеле, Кели Насименту.

Пеле был госпитализирован 29 ноября из-за ухудшения состояния здоровья. Позднее появилась информация о том, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат, однако 12 декабря стало известно, что состояние легендарного футболиста улучшилось.

Пеле
Футбол
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Пеле написал большое письмо, обратившись к игрокам и фанатам сборной Бразилии