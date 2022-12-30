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Статую Христа-Искупителя подсветили в цвета флага Бразилии в память о Пеле

Иван Торопцев
Корреспондент
Статуя Христа-Искупителя, подсвеченная в цвета флага Бразилии в память о Пеле.
Фото AFP
Статуя Христа-Искупителя, подсвеченная в цвета флага Бразилии в память о Пеле.
Фото AFP
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Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсветили в цвета флага Бразилии.

Это было сделано в память о легендарном футболисте Пеле, который скончался в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака прямой кишки.

Статуя Христа-Искупителя, подсвеченная в цвета флага Бразилии в память о Пеле. Фото AFP
Статуя Христа-Искупителя, подсвеченная в цвета флага Бразилии в память о Пеле.
Фото AFP

Пеле — единственный в истории, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира в статусе футболиста. На клубном уровне он выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

Бразилец внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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