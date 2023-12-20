Суд над бывшим защитником «Барселоны» Дани Алвесом пройдет с 5 по 7 февраля

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании с 5 по 7 февраля, сообщает AFP.

Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца девятилетнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации.

20 января стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Алвес в ходе карьеры выступал за «Байю», «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ» и «Сан-Паулу». Его последним клубом стал мексиканский «Пумас», который расторг контракт с футболистом, когда ему были предъявлены обвинения в изнасиловании.