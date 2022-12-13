Тренер Витор Перейра возглавил «Фламенго». В прошлом сезоне он работал в «Коринтиансе»

Португальский тренер Витор Перейра возглавил бразильский «Фламенго», сообщает сайт клуба. Он заключил контракт на год с опцией продления соглашения еще на сезон. Перейра 13 ноября покинул «Коринтианс», завершивший чемпионат Бразилии на 4-м месте. 54-летний специалист ранее возглавлял «Санжоаненсе», «Эшпинью», «Порту», «Санта Клару», «Аль-Ахли», «Олимпиакос», «Фенербахче» (дважды), «Мюнхен 1860» и «Шанхай СИПГ».