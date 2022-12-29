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Бразилия

Сегодня, 21:57

Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
Пеле.
Фото Global Look Press
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29 декабря скончался легендарный футболист, трехкратный чемпион мира Пеле, сообщает AP.

Последнее время бывший футболист сборной Бразилии находился в больнице после ухудшения здоровья. Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки.

Пеле. Он чувствовал футбол лучше всех на свете. Памяти Пеле

Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах). За свою карьеру он сыграл за Бразилию 92 матча и забил 77 голов.

Пеле удерживал рекорд по забитым мячам за сборную до недавнего чемпионата мира в Катаре, где его достижение повторил Неймар.

В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.

Пеле
Сборная Бразилии по футболу
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