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Сегодня, 18:31

В агентстве Алиссона сообщили об отсутствии контактов по возможному переходу в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В агентстве Velop4 Sports, представляющем интересы нападающего «Атлетико Минейро» Алиссона Сантаны, отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Интерес «Зенита»? Информация неверна. На данный момент у нас не было никаких контактов с «Зенитом», и никто не был уполномочен говорить от нашего имени или от имени Алиссона с каким-либо клубом. Если «Зенит» заинтересован, им придется связаться с нами напрямую», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее об интересе «Зенита» к Алиссону сообщил бразильский журналист Марко Гевес. По информации источника, данных об официальных переговорах нет, но скауты петербургского клуба рассматривают кандидатуру футболиста, который в этом году выступит на молодежном чемпионате Южной Америки в составе национальной сборной.

На счету 19-летнего бразильца в этом сезоне 47 матчей, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт Алиссона с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

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ФК Атлетико Минейро
ФК Зенит
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