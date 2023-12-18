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Бразилия

Сегодня, 20:52

В Бразилии начали расследование после исчезновения экс-форварда сборной Марселиньо Кариоки

Руслан Минаев
Марселиньо Кариока.
Фото Global Look Press
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Полиция Бразилии начала расследование после исчезновения бывшего нападающего «Валенсии», «Коринтианса» и сборной Бразилии Марселиньо Кариоки, сообщает Globo.

Бывший футболист пропал в воскресенье, 17 декабря. Его автомобиль был найден в 25 км от места проведения концерта, на котором Кариоку видели последний раз. На следующий день правоохранители арестовали двоих подозреваемых.

Отмечается, что одной из основных версий является похищение экс-форварда. По словам адвоката Кариоки, с семьей уже связались люди, которые попросили выкуп в размере 90 тысяч реалов (около 18 тысяч долларов).

52-летний Кариока за карьеру выступал в составе «Фламенго», «Коринтианса», «Валенсии», «Сантоса», «Аль-Насра» и «Васко да Гама». За сборную Бразилии он провел 4 матча и забил 2 гола.

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