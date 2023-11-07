В Бразилии ограбили дом девушки Неймара

На дом Бруны Бьянкарди, девушки форварда «Аль-Хиляля» Неймара, напали преступники, сообщает R7.

По информации источника, злоумышленники похитили драгоценности и дорогие часы. Они связали родителей Бьянкарди и несколько раз спросили, где находится сама девушка и ее дочь — они в этот момент отсутствовали в доме.

Одного из грабителей удалось задержать, остальные скрылись.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.