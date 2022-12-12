В Бразилии сообщили, что состояние здоровья Пеле улучшается

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле улучшается, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Однако пока неизвестно, когда 82-летний бразилец может быть отпущен из больницы на амбулаторное лечение.

«Пациент продолжает демонстрировать прогресс в восстановлении. Он остается под наблюдением врачей и находится в сознании и хорошем состоянии», — говорится в заявление.

Ранее появлялась информация, что легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.