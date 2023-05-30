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Бразилия

Сегодня, 21:50

В Бразилии выдан ордер на арест экс-игрока «Баварии» Дугласа Косты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Суд по семейным делам Порту-Аллегри выдал ордер на арест полузащитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты за неуплату алиментов, утверждает GZH.

Сообщается, что игрок будет арестован при возвращении, если вернется в Бразилию. Адвокат Косты Серхио Кейруш заявил, что сторона игрока намерена обжаловать решение суда.

32-летний бразилец с лета 2022 года выступает в МЛС. В текущем сезоне он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями. Ранее Коста играл за «Ювентус», «Баварию», «Гремио» и «Шахтер».

Дуглас Коста
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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