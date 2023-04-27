В сборной Бразилии работают над приглашением Анчелотти

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Президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес заявил, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить бразильскую национальную команду.
«Прогресс идет. Мы работаем над тем, чтобы к 25 мая у нас появилось более четкое понимание ситуации. Это дата, назначенная для следующего сбора команды», — приводит слова Фернандеса Calciomercato.
Ранее 63-летний итальянец заявлял, что готов работать в «Реале» до конца тренерской карьеры.
Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.