Вагнер Лав подписал контракт с «Атлетико Гойяньенсе»

Бразильский форвард Вагнер Лав стал игроком «Атлетико Гояниенсе», сообщила пресс-служба клуба.

39-летний футболист получил девятый игровой номер. В новом сезоне «Атлетико Гояниенсе» будет выступать в серии А.

Ранее Вагнер Лав играл за «Спорт Ресифи», в декабре у нападающего истек контракт с клубом. С 2004 по 2012 год и в 2013-м бразилец был игроком ЦСКА. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны и победителем Кубка УЕФА.

Также на протяжении своей карьеры футболист выступал в таких командах, как «Монако», «Бешикташ», «Фламенго», «Коринтианс», «Кайрат» и другие.