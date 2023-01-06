Вагнер Лав продлил контракт с бразильской командой «Спорт Ресифи»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с командой «Спорт Ресифи», сообщает сайт бразильского клуба.

Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца 2023 года.

Вагнер Лав прибыл в клуб во второй половине прошлого сезона в Бразилии. Всего нападающий забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах.

Вагнер Лав в составе ЦСКА провел 259 матчей, забил 124 мяча, стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА.