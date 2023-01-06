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Бразилия

Сегодня, 18:31

Вагнер Лав продлил контракт с бразильской командой «Спорт Ресифи»

Иван Шитик
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото ФК «Спорт Ресифи»
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с командой «Спорт Ресифи», сообщает сайт бразильского клуба.

Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца 2023 года.

Вагнер Лав прибыл в клуб во второй половине прошлого сезона в Бразилии. Всего нападающий забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах.

Вагнер Лав в составе ЦСКА провел 259 матчей, забил 124 мяча, стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Вагнер Лав
ФК Спорт Ресифи
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