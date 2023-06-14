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Бразилия

Сегодня, 09:18

Видаль объявил, что покинет «Фламенго»

Виталий Косик
Корреспондент
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль заявил, что покинет «Фламенго» в конце календарного года.

«Я не останусь во «Фламенго», я хочу вернуться в Чили, в «Коло-Коло». Но я должен еще проанализировать ситуацию. Сейчас много говорить об этом — означало бы проявить неуважение к клубу», — приводит слова Видаля ITASportPress.

36-летний хавбек провел 25 матчей в текущем сезоне и отдал 2 результативные передачи.

Видаль является воспитанником чилийского «Коло-Коло». Ранее он также выступал за «Интер», «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Байер».

Артуро Видаль
Футбол
ФК Коло-Коло
ФК Фламенго
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