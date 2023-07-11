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Бразилия

Сегодня, 10:12

Видаль определился с местом продолжения карьеры

Виктория Кравченко
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Полузащитник Артуро Видаль хочет продолжить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе», сообщает Globo.

По данным источника, 36-летний чилийский футболист решил расторгнуть соглашение с «Фламенго», хотя оно было рассчитано до декабря этого года. С новой командой Видаль намерен подписать контракт до конца этого года с возможностью продления.

36-летний хавбек провел 25 матчей в минувшем сезоне и отдал 2 результативные передачи.

Видаль является воспитанником чилийского «Коло-Коло». Ранее он также выступал за «Интер», «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Байер».

Артуро Видаль
ФК Атлетико Паранаэнсе
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