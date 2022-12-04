Владельцы «Манчестер Сити» купили бразильский клуб

Руководство бразильского клуба «Баия» одобрило продажу 90 процентов акций клуба City Football Group, сообщает Globo Esporte. Решение было принято по итогам голосования, состоявшегося в субботу.

«Сегодня наши партнеры приняли историческое и демократическое решение, которое приблизило нас к тому, чтобы стать частью крупнейшей и самой новаторской футбольной группы в мире и к новому будущему для нашего дорогого и смелого клуба. Очень приятно, что наш любимый клуб вот-вот присоединится к City Football Group», — отметил президент клуба Гильерме Беллинтани.

Эмиратский спортивный холдинг, основанный в 2013 году и зарегистрированный в Великобритании, уже владеет «Нью-Йорк Сити» (США) и «Мельбурн Сити» (Австралия), а также инвестирует в команды «Ломмел» (Бельгия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай).