Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент России Владимир Путин направил президенту Бразилии Жаиру Болсонаро телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью легендарного футболиста Пеле.

«Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России.

Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Президента России.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». Футболист занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.