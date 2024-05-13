Тренер «Бразильенсе» ушел в отставку во время матча, на второй тайм команду выводил врач

Главный тренер «Бразильенсе» Пауло Роберто Сантос ушел в отставку в перерыве матча с «Реалом» в четвертом дивизионе Бразилии, сообщает Correiro Braziliense.

По данным источника, специалист был недоволен критикой президента клуба. Руководителю не понравилась игра команды в первом тайма, а также в двух предыдущих встречах. На второй тайм «Бразильенсе» выводил врач Жорже Олива.

Матч завершился победой «Бразильенсе» со счетом 2:1. Клуб из города Бразилиа возглавил таблицу чемпионата, набрав 6 очков после трех туров.