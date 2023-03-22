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Бразилия

Сегодня, 09:21

Эдерсон: «Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии.

«Я общался с Каземиро, Винисиусом и Милитао. Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит нашу сборную. Мы все считаем, что Карло — исключительный тренер, он всем нравится, он победитель. Посмотрите на послужной список Анчелотти! Надеюсь, что скоро у нас будет новый тренер. Думаю, мы скоро узнаем, придет ли Карло. Я тоже очень жду момента, когда кандидат будет выбран, потому что идет очень много обсуждений — будет это иностранец или бразилец? Мы в команде тоже обеспокоены этим вопросом», — приводит ESPN слова Эдерсона.

Предыдущим главным тренером сборной Бразилии был Тите, который ушел в отставку после вылета команды в 1/4 финала ЧМ-2022. Сейчас его обязанности исполняет Рамон Менезес, работающий с молодежной национальной командой.

Карло Анчелотти
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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