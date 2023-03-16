Йоахим Лев может возглавить сборную Бразилии

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может оказаться в национальной команде Бразилии, утверждает Bild.

63-летний специалист лично заинтересован в том, чтобы занять место главного тренера бразильской сборной. Лев находится без работы с июля 2021 года, после того как покинул сборную Германии, которую возглавлял 15 лет.

Последним главным тренером сборной Бразилии был Тите, под руководством которого «селесао» дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором уступили Хорватии (1:1, 2:4 в серии пенальти). После этого специалист покинул свой пост.

В феврале этого года Бразилия объявила о назначении Рамона Менезеса исполняющим обязанности главного тренера.