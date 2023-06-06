Йоахим Лев: «Из сборной Бразилии со мной не связывались»

Немецкий специалист Йоахим Лев заявил, что с ним не связывались из сборной Бразилии, где ищут нового тренера команды.

«Нет, из Бразилии не обращались. Не было контактов. Я в одинаковой степени могу поработать как с клубом, так и со сборной», — приводит слова Лева Bild

Ранее сообщалось, что 63-летний специалист лично заинтересован в том, чтобы занять место главного тренера бразильской сборной.

Лев находится без работы с июля 2021 года, после того как покинул сборную Германии, которую возглавлял 15 лет.

Последним главным тренером сборной Бразилии был Тите, под руководством которого «селесао» дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором уступили Хорватии (1:1, 2:4 в серии пенальти). После этого специалист покинул свой пост.