Юри Алберто в матче с «Сантосом» получил две желтые карточки за 7 минут

Сегодня, 02:34
«Коринтианс» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии на выезде встречается с «Сантосом».
В первом тайме форвард гостей Юри Алберто, арендованный у «Зенита», получил две желтые карточки — на 36-й и 43-й минутах — и покинул поле.
В текущем сезоне 21-летний бразилец провел 23 матча, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования