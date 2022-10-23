Юри Алберто в матче с «Сантосом» получил две желтые карточки за 7 минут

«Коринтианс» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии на выезде встречается с «Сантосом».

В первом тайме форвард гостей Юри Алберто, арендованный у «Зенита», получил две желтые карточки — на 36-й и 43-й минутах — и покинул поле.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провел 23 матча, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.