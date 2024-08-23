Жо из-за личных проблем расторг контракт с «Амазонасом»

«Амазонас» расторг контракт с экс-нападающим ЦСКА Жо. Однако клуб не опубликовал ни одного сообщения по этому поводу.

Как сообщает UOL, игрок принял решение покинуть «Амазонас» из-за личных проблем. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

37-летний бразилец покинул команду спустя восемь месяцев. За это время он забил 6 голов за 26 матчей.

6 июня Жо был арестован во 2-м полицейском округе Кампинаса за невыплату алиментов. Жо продержали под стражей почти 24 час и отпустили только после того, как суд принял ходатайство защиты игрока и предоставил разрешение на освобождение. Тогда адвокат игрока Рафаэла Мендонса де Соуза Араужо сообщила, что «существовали разногласия, но они были решены».