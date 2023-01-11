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Бразилия

Сегодня, 20:13

Жоао Миранда объявил о завершении спортивной карьеры

Мария Гусева
Жоао Миранда.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Атлетико», «Интера» и сборной Бразилии Жоао Миранда в социальной сети объявил о завершении спортивной карьеры.

«Этот момент настал. Особая благодарность всем, кто болел за меня и поддерживал. Большое спасибо, футбол!», — написал Миранда.

38-летний Миранда является трехкратным чемпионом Бразилии в составе «Сан-Паулу». В составе «Атлетико» он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, победителем лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА и финалистом Лиги чемпионов. Выступая за «Цзянсу Сунин», защитник выигрывал чемпионат Китая.

Миранда — победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии. За национальную команду он дебютировал в 2009 году, провел 58 матчей и забил 3 гола.

Жуан Миранда ди Соза Фильо (Миранда)
Футбол
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