Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Sport.es.

По данным источника, 59-летний специалист хочет остаться в итальянском клубе и выиграть с командой несколько титулов.

Ранее экс-игрок «Порту» Карлос Альберто заявлял, что Моуринью может стать главным тренер национальной команды и предлагал ему стать его помощником.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.