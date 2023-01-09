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Бразилия

9 января, 22:59

Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Sport.es.

По данным источника, 59-летний специалист хочет остаться в итальянском клубе и выиграть с командой несколько титулов.

Ранее экс-игрок «Порту» Карлос Альберто заявлял, что Моуринью может стать главным тренер национальной команды и предлагал ему стать его помощником.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.

Источник: Sport.es
Сборная Бразилии по футболу
ФК Рома
Жозе Моуринью
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