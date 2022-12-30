«На небесах он сыграет с Марадоной, Кройфом и Ди Стефано». Мировые СМИ — о смерти Пеле

Что пишут крупнейшие медиа о Короле футбола.

Весь мир шокирован смертью Пеле. В Бразилии объявлен трехдневный траур, а газеты всех стран сегодня вышли с похожими обложками — с портретом Короля футбола, который боролся с тяжелой болезнью и ушел из жизни на 83-м году.

«СЭ» изучил, что пишут мировые СМИ о Пеле.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

Итальянская La Gazzetta dello Sport отмечает титулы футболиста: «Подвиги легендарного бразильца будут помнить вечно. Даже спустя десятилетия споры о том, кто был абсолютным лучшим — он или Диего Марадона, не утихают. Его карьера говорит сама за себя: вся жизнь в «Сантосе» (11 национальных и 5 международных титулов) с коротким отрезком в чемпионате США. Но прежде всего — история, написанная в футболке сборной Бразилии. За «селесао» Пеле забил 77 голов в 92 играх, но главное — выиграл три чемпионата мира».

Бразильское издание A Bola вспоминает знаменитую фразу бразильца: «Новость о смерти Пеле не застала никого врасплох, но погрузила весь мир в траур. Почти все величайшие люди футбола — даже те, кто его критиковал — отдали должное Королю. Пеле был совершенным игроком, практически без слабых мест. Он редко говорил что-то такое, что можно было расценить как высокомерие. Лишь однажды он заявил, что создан для футбола так же, как Бетховен — для музыки. Но можно ли с этим поспорить?»

«Ушел последний из четырех классиков футбола. Пеле обязательно сыграет на небесах с Марадоной, Кройфом и Ди Стефано. Эти люди олицетворяли футбол задолго до Роналду и Месси», — пишет испанская Marca.

Аргентинское издание Ole отдает дань уважения Пеле и называет его величайшим в истории: «Несмотря на вечное противостояние между Бразилией и Аргентиной, нет никаких сомнений в том, что Пеле был одним из величайших футболистов в истории. Для многих он лучше Марадоны или Месси».

Французское медиа L'Equipe поддерживает тезис о лучшем игроке в истории футбола: «Мир потерял не только лучшего футболиста, но и одного из величайших спортсменов всех времен. Смерть Пеле подобна концу света. Однако Король футбола будет жить вечно в нашей памяти».

Британский телеканал BBC выделяет игровые качества бразильца: «Мастерство, скорость, убийственная точность вблизи чужих ворот — все это сочетал в себе Пеле. Он стал иконой футбола во всем мире, а за пределами поля до последнего выступал за улучшение условий жизни людей, которым это нужнее всего».

«Пеле был единственным в своем роде. Никому в истории мирового футбола так и не удалось его превзойти. Можно сказать, что Пеле заново изобрел футбол», — уверено бразильское издание O Globo.

ESPN Brazil: «Эдсон Арантес ду Насименто умер. Пеле — нет. Пеле вечен. Именно Пеле показал миру, что футбол может очаровывать зрителей и делать эту игру еще более популярной».