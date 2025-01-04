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Халк сыграл свадьбу с племянницей бывшей жены. Ради Камилы экс-игрок «Зенита» разорвал 12-летний брак

Халк сыграл свадьбу с племянницей бывшей жены
Егор Сергеев
Халк с женой Камилой.
Фото соцсети
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Пара долго ждала этого дня.

Бывший нападающий «Зенита» Халк сыграл свадьбу. Женой бразильца стала Камила Анжело, племянница экс-супруги футболиста Ираны Соузы, с которой они прожили в браке 12 лет. О церемонии форвард и его пассия сообщили в своих соцсетях.

«Перед Богом и обещаниями нашей любви мы соединяемся в одном сердце, начиная нашу вечную совместную жизнь! Я люблю тебя», — говорится в их постах.

Сообщал еще в 2020-м

Еще пять лет назад, когда нападающий выступал в Китае, он публиковал сообщение о женитьбе на Камиле. Пара даже показывала всему миру обручальные кольца, а Халк в профиле соцсетей указывал «женат». Однако торжественную церемонию влюбленные организовали только сейчас.

За это время девушка родила футболисту двоих детей. При этом от брака с тетей Камилы у Халка осталось трое детей, включая удочеренную в 2016 году девочку Алиси.

Фото соцсети

«Была мне как дочь»

Тогда же, в 2020 году, бывшая жена Халка говорила, что трудно переживала разрыв с форвардом. Она испытала шок от того, что новой спутницей игрока оказалась племянница, которая младшее ее на десять лет.

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«Я просыпаюсь и засыпаю, не понимая, почему это все произошло со мной. Боль очень сильная — иногда мне кажется, что она разорвет мое сердце. Камила была мне как дочь. Я отдала ей все с тех пор, как племянница появилась на свет. Очень много раз жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить ее. И я говорю не только о материальных благах, потому что легко делать подарки, когда есть деньги. А вот любовь, привязанность, внимание и уважение...

Она знала мои слабости и страхи, знала о моей неуверенности. И в то же время у нее была безусловная любовь с моей стороны. Если в чем-то и есть моя вина, то только в том, что я слишком сильно любила ее и доверяла ей», — говорила Ирана в интервью The Sun.

Фото соцсети

Как он сейчас выглядит на поле

38-летний форвард играет за «Атлетико Минейро» с января 2021 года. В завершившемся в декабре сезоне бразильской серии А Халк провел 24 матча, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом из города Белу-Оризонти действует до 31 декабря 2026-го. «Атлетико Минейро» занял 12-е место в чемпионате, набрав 47 очков.

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Халк
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