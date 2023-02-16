Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных

Забил шесть мячей в четырех матчах года.

Чемпион и бомбардир

Халк — безусловно один из сильнейших легионеров в истории чемпионатов России. Бразилец забил за «Зенит» почти 80 мячей, по разу выиграл все три национальных трофея, становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом РПЛ. Из Санкт-Петербурга Халк уехал летом 2016 года, когда ему исполнилось 30. Тогда казалось, что карьера форварда скоро начнет увядать. Трудно было представить, что в 2023 году Халк будет регулярно играть и забивать за сильную команду.

Но экс-нападающий «Зенита» доказывает, что возраст — не помеха. В начале 2021-го он перешел в «Атлетико Минейро» и в первый же сезон не только стал лучшим бомбардиром бразильской серии А, но и привел свою новую команду к первому чемпионскому титулу за 50 лет!

В сезоне-2022 Халк тоже был среди лучших: за год он забил 29 мячей во всех турнирах и финишировал в топ-6 снайперской гонки серии А. Защитить титул «Атлетико Минейро» не удалось, зато команда пошумела в Кубке Либертадорес и выиграла чемпионат штата Минас-Жерайс.

Халк. Фото Global Look Press

Король штрафных

«Атлетико» и сейчас рвется к победе в Лиге Минейро. В начале года по всей Бразилии традиционно проходят первенства штатов, и команда Халка с весомым отрывом лидирует в своей группе, а сам форвард — в гонке бомбардиров.

36-летний Халк пока сыграл в четырех матчах, но забил уже шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Только в одном голе «Атлетико» нападающий не поучаствовал напрямую, когда находился на поле.

Халк не только приносит пользу команде, но и забивает зрелищно. В двух последних матчах бывший форвард «Зенита» реализовал три штрафных удара. Причем все голы получились разными. В матче против «Демократов» он забил со стандарта дважды за 90 минут: сперва метров с 30, а затем из полукруга у штрафной площади.

А в принципиальном дерби с «Крузейро» гол Халка на последних минутах позволил «Атлетико Минейро» уйти от поражения — бразилец положил мяч со штрафного почти от боковой линии.

Минус 6 килограммов за матч

Для футбольной Бразилии Халк — культовая фигура, поэтому широко обсуждаются не только его голы, но и околоспортивные вещи. Например, в январском матче против «Томбенсе» он сбросил 5,8 килограмма.

В это сложно поверить, но у «Атлетико Минейро» есть доказательство: в соцсетях клуба было опубликовано видео, на котором весы под Халком до игры показывают 97,6 кг, а после — 91,9 кг. Капитан команды в матче с «Томбенсе» был традиционно активен: отбегал 90 минут на жаре, отдал результативную передачу и в концовке забил победный мяч.

Физическое состояние Халка — отдельная тема. Еще прошлым летом бразильские СМИ писали о том, что форвард теряет по пять-шесть килограммов за 90 минут из-за обильной потливости, а после матча с «Фламенго» он несколько часов не мог пройти допинг-контроль. Халк выпил около 30 литров воды и не попал на самолет команды, но все-таки справился с миссией.

Скорый юбилей

В 36 лет даже в Бразилии мало кто забивает так часто, как Халк. Неудивительно, что уже зимой появились слухи о возможном возвращении нападающего в Европу — Халком интересовался бывший клуб Артема Дзюбы «Адана Демирспор», но трансфер не состоялся. Контракт бразильца с «Атлетико» истекает только через два года, и пока не похоже, что он собирается заканчивать карьеру.

Халк близок к юбилею — в ближайшее время он наверняка выбьет 400 голов за карьеру. Среди действующих футболистов он уступает по числу забитых мячей только семи суперзвездам вроде Роналду, Месси и Левандовски. Нет сомнений, что Халк преодолеет эту планку.